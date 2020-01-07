شكرا لقرائتكم كاف: لم نتلق خطابات من محمد صلاح بشأن الاعتذار عن حضور جائز الأفضل بأفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كانت بعض التقارير قد أكدت أن رامي عباس، مدير أعمال الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أخطر مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، عبر البريد الالكترونى بعدم حضوراللاعب لحفل الأفضل اليوم.

كان سامسون أدامو مدير مسابقات الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد قال فى تصريحات لــ"الخليج 365" : "الثلاثي المرشح لجائزة الأفضل فى أفريقيا سيحضر اليوم بكل تأكيد سواء محمد صلاح أو ساديو ماني الذى حضر إلى مدينة الغردقة بالفعل أو رياض محرز."

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وتابع مدير مسابقات الكاف حديثه قائلا: "لدينا تأكيدات بحضور الثلاثي للحفل، وأرسلنا طائرة خاصة لإحضارهم من لندن وإعادتهم مباشرة لاستئناف عملهم مع انديتهم لأننا نعرف ان الجدول مزدحم جدا للأندية الانجليزية في وسط الموسم."

وعن احتمالية غياب أي لاعب عن الحفل وتأثيرها على فوزه بالجائزة قال أدامو : "بالتاكيد لن يكون هناك أي تأثير، هناك شفافية، والاختيار تم يتبقى فقط الإعلان عنه غدا في الحفل."

وترددت أنباء قوية عن غياب محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزى عن عدم حضور حفل أفضل لاعب فى أفريقيا، وتلقي اللاعب اتصالات مكثفة فى الساعات الأخيرة لإقناعه.

فيما كشفت تقارير صحفية جزائرية، عن غياب رياض محرز نجم مانشستر سيتي، عن الحفل، وفقاً لما نشره موقع " competition " الجزائري، نظراً لتمسك بيب جوارديولا ببقاء النجم الجزائري فى معسكر مانشستر سيتي قبل مباراة "الديربي" ضد مانشستر يونايتد المقرر إقامتها فى العاشرة مساء غداً، بنصف نهائى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.