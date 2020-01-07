شكرا لقرائتكم فلافيو: أحمد فتحي أصعب لاعب واجهته فى مسيرتى مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمادو فلافيو مهاجم الأهلى الأسبق إن أحمد فتحى ظهير أيمن القلعة الحمراء أصعب لاعب واجه فى حياته خلال تواجد"الجوكر" بصفوف الإسماعيلى .

أضاف فلافيو خلال حورا لـ قناة " on sport :" "أحمد فتحي أثناء وجوده مع الإسماعيلي كان من أصعب اللاعبين اللي واجهتهم"

تابع :" وائل جمعة ومحمد ابو تريكة، كانا اقرب اللاعبين الى قلبي، بالاضافة محمد بركات وعماد متعب".

وولد أمادو فلافيو فى 30 ديسمبر 1979 بالعاصمة الأنجولية لواندا وبدأ حياته الكروية فى نادى بترو أتليتكو الأنجولى، ولعب أولى مبارياته وهو فى العشرين من عمره.

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عام 2005 انضم فلافيو فى الانتقالات الشتوية للأهلى وارتدى القميص رقم 23، بعدما لعب الفهد الأنجولى مع فريقه بترو أتليتكو أمام الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا عام 2001، وسجل هدفاً فى اللقاء الذى انتهى بأربعة أهداف مقابل هدفين لصالح بترو أتلتيكو، وهى البطولة التى فاز الأهلى بلقبها تحت قيادة البرتغالى مانويل جوزية، وفاز فيها فلافيو بلقب أفضل لاعب.

لعب المهاجم الأنجولى 163 مباراة مع الأهلى، أحرز خلالها 58 هدفا مع المارد الأحمر، بدأ حياته الكروية فى نادى بترو أتليتكو الأنجولى، ولعب أولى مبارياته وهو فى العشرين من عمره عام 2005، وانضم فلافيو فى الانتقالات الشتوية للأهلى وارتدى القميص رقم 23.

وسجل فلافيو أهدافا قاتلة ومهمة مع الأهلى فى الموسم الثانى وحصد لقب هداف الدورى المصرى، دوليا شارك فلافيو مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية (مصر 2006) وسجل 3 أهداف توج بها هدافا للمنتخب، سجل فلافيو 5 أهداف فى تصفيات بطولة (غانا 2008) ليساهم فى تأهل أنجولا للنهائيات، تم ترشيحه للحصول على أفضل لاعبى قارة أفريقيا المحليين عن العام 2008.