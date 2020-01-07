تعرف حكام مباريات اليوم بالدورى المصرى

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جدة - عمرو شويل اعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم اسماء حكام مباريات الثلاثاء ضمن الاسبوع الثانى عشر من الدورى الممتاز على النحو التالى: اسوان والجونة : احمد الغندور وعماد العقاد واحمد عبد الغنى.. وعمرو رمضان حكما رابعا الانتاج الحربى والمصرى : امين عمر وسامى هلهل محمد فاروق .. واسامه اسماعيل حكما رابعا بيراميدز والاسماعيلى : محمد معروف ووائل شعبان ومحمود رضا .. واسلام صابر حكما رابعا.

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