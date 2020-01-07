جمال الغندور : مرتضى منصور عنده مشاكل مع مصر كلها

علق الكاتبن "جمال الغندور" رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري، على فيديو هجوم المستشار "مرتضى منصور" رئيس الزمالك علي الحكام خلال الفترة الأخيرة.
وقال "الغندور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : لا توجد لدي مشكلة مع رئيس الزمالك لكن هو لديه مشاكل مع مصر كلها, نحن نحترم القانون وكرة القدم بأخلاقها ولذلك نسلك المسالك الشرعية ولا نقابل الإساءة والإهانة بمثلها
مضيفا : عندما يتجاوز احد، هناك لجنة إنضباط محترمة تحقق في الامر, حكام كرة القدم لديهم ذمة وضمير وما يتردد أنهم سيتأثرون بما حدث ويكونوا ضد فريق الزمالك خلال المباريات عارٍ تماما من الصحة
وأوضح "الغندور" : هناك فرق تضررت من الحكام هذ الموسم وأكثرها كان الاتحاد السكندري وأنا أعترف بذلك
وأختتم رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة،حديثه قائلا : تقدمت بشكوى قانونية للجنة الانضباط ضد رئيس نادي الزمالك بسبب تجاوزاته الأخيرة
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