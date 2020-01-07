أعلن الكابتن "جمال الغندور"، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تقدمه بمذكرة رسمية إلى لجنة الانضباط ضد المستشار "مرتضى منصور"، رئيس نادى الزمالك.
وقال "الغندور" خال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : "تقدمت بشكوى للجنة الانضباط ضد رئيس الزمالك، موثقة بالفيديو للإهانات التي وجهت لنا"
وتابع : مفيش حد يقدر يفرض علينا وجود حكام بعينهم في مباريات لأي فريق,كل الحكام الكبار أداروا مباريات للزمالك ولم نكرر أي حكم على مدار 11 مباراة لعبها في الدوري
كان "منصور" قد انتقد الأداء التحكيمي في فيديو تم نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "يوتيوب"
كانت هذه تفاصيل خبر جمال الغندور: «احنا محترمين ومعايا فيديوهات لتجاوزات مرتضى منصور» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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