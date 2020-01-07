شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى مباراة الأهلى 6/1..حساب الزمالك يؤكد الفوز 6/0 مرتين .. اعرف القصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حساب نادى الزمالك على تويتر، تأكيد الفوز على النادى الأهلى مرتين 6/0 الأولى فى عام 1942 بدورى منطقة القاهرة أما المرة الثانية فى عام 1944 بنهائى كأس مصر، بالتزامن مع احتفال أمس النادى الأهلى بذكرى فوزه 6/1 على الأبيض فى موسم 2002.

وكتب نادى الزمالك عبر حسابه على تويتر:"حقق الزمالك الفوز الأكبر في تاريخ لقاءات القمة بنتيجة ٦-٠ مرتين عندما فاز في المرة الأولى في دوري منطقة القاهرة عام ١٩٤٢ وتكررت نفس النتيجة مرة أخرى في نهائي كأس مصر عام ١٩٤٤".



كانت قد حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بمختلف مواقع السوشيال ميديا، على احياء ذكري مباراة المارد الاحمر الشهيرة أمس أمام نادى الزمالك والتي انتهت بسداسية مقابل هدف وحيد للأبي بالتزامن مع تاريخ أمس 6يناير .

وبالتزامن مع يوم 6 يناير، اليوم، نشرت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء، صورة لنجم الفريق السابق خالد بيبو بصحبه نجله، وكتبت " ‏اليو6-1-2020 ذكرى رائعة لمباراة روى تفاصيلها أحد نجومها خالد بيبو لعمرو خالد بيبو ليكون شاهداً على حدث جديد قريباً، يلا يا أهلي".

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يذكر أن تفاصيل المباراة كانت بين فريقى الزمالك الأهلى فى القمة 89 ، وذلك فى الموسم: 2001/2002 "الدور الثانى والأسبوع 22، بتاريخ 16/5/2002، والتى اقيمت فى ستاد القاهرة.

وأحرز الأهداف: رضا شحاتة فى الدقيقة ( 5 ) وإبراهيم سعيد فى الدقيقة (19) خالد بيبو 4 أهداف فى الدقيقة (29) و(64) و(72) و(90)، بينما أحرز حسام حسن هدف الزمالك اليتيم فى الدقيقة (25).