شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الطائرة أمام الجزائر فى افتتاح مشوار تصفيات أفريقيا المؤهلة لطوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الثلاثاء، منتخب رجال الكرة الطائرة الأول، نظيره الجزائرى فى افتتاح مشوار تصفيات أفريقيا التى تستضيفها مصرفى استاد القاهرة، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويسبق اللقاء حفل افتتاح التصفيات يتضمن فنون استعراضية، وقائمة اللاعبين فى هذه البطولة كلاً من عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى ومحمد عادل ومحمد محسن ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى وأحمد سعيد وعمر نجيب ومصطفى عبد الرحمن وأحمد ضياء ومحمد رضا وشريف على .

فيما يضم الجهاز الفنى كلاً من، جيدو فيرميلن مديرًا فنيًا وأحمد عاشور مدرب عام وسامح ظلام إصابات ملاعب وتأهيل وأحمد سعودى طبيب وهاين أدولف لياقة بدنية وماتشيك ماريك أحصائى وهانى فكرى مدير إدارى وحسن عابد مدير إدارى المنتخبات وشريف الشمرلى مدير المنتخبات.

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ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع غانا غدا وتونس يوم 9 وأخيرًا الكاميرون يوم 11 من الشهر نفسه، حيث عادت البعثة إلى القاهرة فجر الخميس بعد ختام معسكر بلغاريا .

وخسر منتخب رجال الكرة الطائرة الأول بقيادة مديره الفنى جيدو أمام نظيره البلغارى فى مباراتين بنتيجة 3 / 1 بعدما خسر أمام بلجيكا بنتيجة 3/1 فى ثاني الوديات التى جمعت المنتخبين الأحد الماضى بعد أن تعادل فى أول ودية 2 / 2 فى ظل رفض المدير الفنى للمنتخب البلجيكى خوض الشوط الخامس فى المعسكر الذى أقيم على أرضه.

فيما يخوض منتخب السيدات التصفيات فى الكاميرون، حيث خسر أولى مواجهاته أمام كينيا بنتيجة 3 / 1، حيث تضم قائمة منتخب السيدات كلا من اللاعبات، نهلة سامح ومريم مصطفى ومريم متولى وشروق فؤاد وندى معوض ونورا معوض وفريدة العسقلاتى ونرمين المنشاوى ومايا ممدوح وزينا العلمى وأية النادى وسهيلة وفيق وايسل نديم وأية خالد، تحت قيادة البرازيلى ماركو و يعاونه المدرب أحمد فتحى.