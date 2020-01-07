شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى يصدم منتخب الكرة النسائية قبل تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف صدمة بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم السماح لمشاركة اللاعبات مواليد 2006 و 2005 في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم علي أن يشارك في التصفيات اللاعبات من مواليد 2000 حتي موليد 2004.

بهذا القرار يفقد المنتخب الوطني جهود اهم اعمدته الأساسية الثلاثي ناديه رمضان المحترفة بالدوري الامريكي وندي خالد وليلي زاهر في مواجهة المغرب في مباراة الذهاب المقرر لها يوم 17 يناير في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم

وشهدت الساعات الأخيرة سعي الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية للتوصل لحل مع الاتحاد الدولي من خلال إجراء عدة اتصالات إلا أن الاتحاد الدولي رفض مشاركة الثلاثي .

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ووصف حسين عبد اللطيف قرار الاتحاد الدولي بالصادم للجهاز الفني كونه يعول الكثير علي الثلاثي نادية رمضان التي تركت درستها وتعيش في القاهرة بدون أهلها من أجل تحقيق حلمها بالمشاركة مع المنتخب الوطني امام المغرب في التصفيات مؤكدا أنها أحد العناصر الأساسية والهامة وليلي زاهر الناشئة الواعدة والتي تعتبر امل مصر في المستقبل وأحد أهم العناصر الهجومية وايضا ندي خالد من أهم اللاعبات .

وابدي عبد اللطيف تعجبه من القرار بأنه دائما ما يتم وضع حد أقصي الاعمار السنية والغريب هو وضع حد ادني في هذه التصفيات .

يذكر أن المنتخب الوطني يخضع لمعسكر مغلق بدار ضباط الوقود استعدادا لمواجهة منتخب المغرب ويخوض مباراة ودية غدا الثلاثاء أمام نادي الطيران