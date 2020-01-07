شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: جوميز يتابع الفريق أمام بيراميدز من المدرجات ويبدأ مهمته الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى متابعة الفريق من المدرجات خلال مواجهته المرتقبة أمام بيراميدز المقرر لها اليوم الثلاثاء فى إطار الجولة الــ12 من عمر الدورى المحلى.

وفضل المدرب الفرنسى المميز متابعة الفريق من المدرجات بهدف التعرف على مستوى اللاعبين عن قرب قبل بدء مهمته بصفة رسمية اعتبارا من الاربعاء المقبل.

وتعاقد الدراويش مع جوميز صاحب السيرة المميزة سعيا للنهوض بمستوى الفريق والعمل على إعادته لمكانته الطبيعية بشكل سريع على المستوى المحلى

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وتولى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت منذ رحيل المدرب الصربى نظرا لتراجع النتائج على المستوى المحلى.

ويملك المدرب الفرنسى صاحب الــ49 عاما سيرة ذاتية مميزة حيث سبق له التتويج مع رايون الرواندى بالدوري وكأس رواندا فضلا عن الوصول لنصف نهائي بطولة سيكافا للأندية.

كما نال مع القطن الكاميرونى مسابقة الدورى لموسمين على التوالى وكأس الكاميرون بجانب التأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية بجانب حصد المركز الثالث فى الدور الثاني و التأهل لدور ربع النهائي من الكونفدرالية و نصف نهائي كاس الجزائر ضمن صفوف شبيبة قسطنطية.

وحصد جوميز لقب الدورى الغينى مع فريق حوريا إضافة لقيادتهم للوصول لدور المجموعات في كاس الكونفدرالية 2019-2020.