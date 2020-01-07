تعرف علي حكام مباريات اليوم في الدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الثلاثاء ضمن الاسبوع الثانى عشر من الدورى الممتاز ، حيث يقام ثلاث مباريات ، أسوان يستضيف الجونة ، فيما يواجه الانتاج الحربي نظيره المصري البورسعيدي ، وتختم مباريات اليوم بمواجهة الإسماعيلي وبيراميدز .
وجاءت أسماء الحكام على النحو التالى:
اسوان والجونة : احمد الغندور وعماد العقاد واحمد عبد الغنى.. وعمرو رمضان حكما رابعا
الانتاج الحربى والمصرى : امين عمر وسامى هلهل محمد فاروق .. واسامه اسماعيل حكما رابعا
بيراميدز والاسماعيلى : محمد معروف ووائل شعبان ومحمود رضا .. واسلام صابر حكما رابعا.
يذكر أن ، الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى سيقوم بمتابعة الفريق من المدرجات خلال مواجهته المرتقبة أمام بيراميدز المقرر لها اليوم الثلاثاء فى إطار الجولة الــ12 من عمر الدورى المحلى.
وفضل المدرب الفرنسى المميز متابعة الفريق من المدرجات بهدف التعرف على مستوى اللاعبين عن قرب قبل بدء مهمته بصفة رسمية اعتبارا من الاربعاء المقبل.
وتعاقد الدراويش مع جوميز صاحب السيرة المميزة سعيا للنهوض بمستوى الفريق والعمل على إعادته لمكانته الطبيعية بشكل سريع على المستوى المحلى
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