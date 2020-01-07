مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 / 1 / 2020 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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موعد مباراة أسوان والجونةتقام مباراة أسوان والجونة فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الثلاثاء على استاد أسوان الرياضى، فى مواجهة صعبة يدخلها تماسيح النيل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد، بالجولة الأخيرة للمسابقة بينما تعادل الجونة مع الإنتاج الحربى سلبياً.
ويحتل أسوان المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 16 هدفاً.موعد مباراة الإنتاج الحربى والمصرى البورسعيدى
تقام مباراة الانتاج الحربى والمصرى البورسعيدى فى تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس فى مواجهة متكافئة بين الفريقين، يدخلها الإنتاج بعد التعادل مع الجونة سلبياً فى الجولة الماضية فيما حقق المصرى فوزاً غالياً على سموحة حينما حول تأخره بهدف لفوز بهدفين.
ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع بجدول تتريب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز التاسع برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاءين وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلىتقام مباراة بيراميدز والإسماعيلى فى تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى فى مواجهة مثيرة بين الفريقين، يدخلها الفريق السماوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من حرس الحدود بهدف دون رد فى الجولة الماضية، بينما تعادل الدراويش مع إنبى بهدف لكل فريق فى إطار مباريات نفس الجولة.
ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلها وخسر 3 لقاءات، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً.القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتازمن المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت وأون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.
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