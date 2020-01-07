مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 / 1 / 2020 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 7 / 1 / 2020 فى الدورى المصرى الممتاز، إذ تقام مباراة أسوان والجونة على استاد أسوان الرياضى، ومباراة الإنتاج الحربى والمصرى البورسعيدى على استاد الجيش بالسويس، ومباراة بيراميدز والاسماعيلى على ستاد الدفاع الجوى.





ويحتل أسوان المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 16 هدفاً. موعد مباراة الإنتاج الحربى والمصرى البورسعيدى تقام مباراة الانتاج الحربى والمصرى البورسعيدى فى تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس فى مواجهة متكافئة بين الفريقين، يدخلها الإنتاج بعد التعادل مع الجونة سلبياً فى الجولة الماضية فيما حقق المصرى فوزاً غالياً على سموحة حينما حول تأخره بهدف لفوز بهدفين. Advertisements

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع بجدول تتريب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز التاسع برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى لقاءين وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.