شكرا لقرائتكم خبر عن فلافيو: جلبريتو "توأمى".. وجوزيه "الأفضل".. والإسماعيلي "الأصعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمادو فلافيو مهاجم الأهلى الأسبق إن البرتغالى مانويل جوزيه هو أفضل مدير فنى تدرب تحت قيادته فى القلعة الحمراء، متابعا:" أول عام لي مع الأهلي كان جيد رغم أنني لم أسجل كثيرا وثقة زملائي وجوزيه بي كانت السبب في تألقي بعد ذلك".

أضاف فلافيو خلال حورا لـ قناة " on sport :" عشت أفضل فترات حياتي في ملاعب كرة القدم مع القلعة الحمراء"، مؤكداً أن مواجهات الإسماعيلي دائما كانت الأصعب بالنسبة له نظراً لما يقدمه من كرة مميزة.

وأكد فلافيو أن مواطنه جلبيرتو ارتبط أسمه به دائماً عندما كانوا في الأهلي وهو يشعر أنه مثل التوأم له، بالإضافة إلي وائل جمعة من أقرب الأصدقاء له حتي الآن.

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وولد أمادو فلافيو فى 30 ديسمبر 1979 بالعاصمة الأنجولية لواندا وبدأ حياته الكروية فى نادى بترو أتليتكو الأنجولى، ولعب أولى مبارياته وهو فى العشرين من عمره.

عام 2005 انضم فلافيو فى الانتقالات الشتوية للأهلى وارتدى القميص رقم 23، بعدما لعب الفهد الأنجولى مع فريقه بترو أتليتكو أمام الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا عام 2001، وسجل هدفاً فى اللقاء الذى انتهى بأربعة أهداف مقابل هدفين لصالح بترو أتلتيكو، وهى البطولة التى فاز الأهلى بلقبها تحت قيادة البرتغالى مانويل جوزية، وفاز فيها فلافيو بلقب أفضل لاعب.

لعب المهاجم الأنجولى 163 مباراة مع الأهلى، أحرز خلالها 58 هدفا مع المارد الأحمر، بدأ حياته الكروية فى نادى بترو أتليتكو الأنجولى، ولعب أولى مبارياته وهو فى العشرين من عمره عام 2005، وانضم فلافيو فى الانتقالات الشتوية للأهلى وارتدى القميص رقم 23.

وسجل فلافيو أهدافا قاتلة ومهمة مع الأهلى فى الموسم الثانى وحصد لقب هداف الدورى المصرى، دوليا شارك فلافيو مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية (مصر 2006) وسجل 3 أهداف توج بها هدافا للمنتخب، سجل فلافيو 5 أهداف فى تصفيات بطولة (غانا 2008) ليساهم فى تأهل أنجولا للنهائيات، تم ترشيحه للحصول على أفضل لاعبى قارة أفريقيا المحليين عن العام 2008.