شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب لاعبى الزمالك بمصالحة الجماهير أمام زيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بالحماس والعزيمة التي خاض بها لاعبو الفريق تدريب أمس استعدادا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا.

وأكد كارتيرون للاعبين عقب مران اليوم انه سعيد بالحالة الفنية والبدنية والروح التي ظهروا عليها خلال المران، مطالبا اللاعبين بالفوز علي زيسكو والاقتراب خطوة كبيرة نحو التأهل لدور الـ 8 في دوري أبطال افريقيا لمصالحة الجماهير ، خاصة ان الفريق بدا يسير علي الطريق الصحيح من حيث استعادة ذاكرة الانتصارات والعودة للمستوي المتميز الذي كان يقدمه اللاعبون منذ عدة مباريات.

كان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك قد منح كل من يوسف اوباما ، ومحمد عبدالغني لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي استعدادا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا.

وتواجد ثنائي الزمالك بمقر النادي، وخاضا فقرة تأهيل خفيفة بجمانيزيوم النادي للتغلب علي الاجهاد والارهاق.

كما أدى لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، المستبعدون من لقاء طنطا الذي أقيم أمس ، حصة تأهيلية قوية تحت اشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومساعديه سامي الشيشيني وامير عبدالعزيز، واستمرت هذه الفقرة لما يقرب من 30 دقيقة ، تم خلالها التأهيل بالكرة وبعض الامور البدنية.

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و قام كارتيرون بعمل سباق سرعات عقب كل فقرة تأهيلية ، من اجل رفع اللياقة لدى اللاعبين، وعقب ذلك خاض اللاعبون تقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون المستبعدون من لقاء طنطا الاخير سواء لرؤية الجهاز الفني او للايقاف، وظهروا بشكل مميز للغاية واستعداد بدني طيب.

وانتظم طارق حامد لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المُقامة حاليًا فى مقر النادى، قبل سفره لحضور حفل الكاف لاختيار أفضل لاعب فى أفريقيا عام 2019 الذي سيقام غدا الثلاثاء في سهل حشيش بالغردقة، وذلك عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعب من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق لمدة يومين على خلفية إيقافه فى لقاء طنطا فى الدورى.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك علي تحية اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي، حيث أشاد بجميع اللاعبين على الأداء والروح اللذين ظهرا بهما بلقاء أمس أمام طنطا والإصرار على الفوز حتى آخر لحظة بعد التأخر في النتيجة، وهو ما تحقق فى النهاية بالجولة الثانية عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، قائلا فى رسالة لهم:"عليكم الاستمرار بهذه العزيمة والروح والقتال ، والعمل عل هدف واحد وهو الفوز".