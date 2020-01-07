شكرا لقرائتكم خبر عن فلافيو: صنعت تاريخى فى مصر ودائماً أشعر بالأمان هنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمادو فلافيو مهاجم الأهلى الأسبق إنه يعتبر مصر بلده الثانى، موضحا أنه شعر بحالة كبيرة من السعادة بسبب استقبال الجماهير الكبير له فى الشارع رغم مررو 10 سنوات على رحيله عن القلعة الحمراء.

أضاف فلافيو خلال حور لـ برنامج ملعب أون الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير علي قناة " on sport " أن مصر تمثل كل شئ بالنسبة له لأنه صنع فيها تاريخ كبير من الألقاب والبطولات مع القلعة الحمراء، مشيرا إلى أن حلمه يتمثل فى التدريب بمصر خلال الفترة المقبلة.

تابع مهاجم الأهلى الأسبق :" شعرت بالأمان فى مصر ولم أتعرض للاضطهاد رغم كونى مسيحيا"، مؤكداً أن بدايته كلاعب فى القلعة الحمراء كانت جيدة رغم تسجيله هدفا وحيدا فى الموسم الأول بشباك غزل المحلة.

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وولد أمادو فلافيو فى 30 ديسمبر 1979 بالعاصمة الأنجولية لواندا وبدأ حياته الكروية فى نادى بترو أتليتكو الأنجولى، ولعب أولى مبارياته وهو فى العشرين من عمره.

عام 2005 انضم فلافيو فى الانتقالات الشتوية للأهلى وارتدى القميص رقم 23، بعدما لعب الفهد الأنجولى مع فريقه بترو أتليتكو أمام الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا عام 2001، وسجل هدفاً فى اللقاء الذى انتهى بأربعة أهداف مقابل هدفين لصالح بترو أتلتيكو، وهى البطولة التى فاز الأهلى بلقبها تحت قيادة البرتغالى مانويل جوزية، وفاز فيها فلافيو بلقب أفضل لاعب.

لعب المهاجم الأنجولى 163 مباراة مع الأهلى، أحرز خلالها 58 هدفا مع المارد الأحمر، بدأ حياته الكروية فى نادى بترو أتليتكو الأنجولى، ولعب أولى مبارياته وهو فى العشرين من عمره عام 2005، وانضم فلافيو فى الانتقالات الشتوية للأهلى وارتدى القميص رقم 23.

وسجل فلافيو أهدافا قاتلة ومهمة مع الأهلى فى الموسم الثانى وحصد لقب هداف الدورى المصرى، دوليا شارك فلافيو مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية (مصر 2006) وسجل 3 أهداف توج بها هدافا للمنتخب، سجل فلافيو 5 أهداف فى تصفيات بطولة (غانا 2008) ليساهم فى تأهل أنجولا للنهائيات، تم ترشيحه للحصول على أفضل لاعبى قارة أفريقيا المحليين عن العام 2008.