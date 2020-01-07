شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. وصلة رقص بين كهربا والشيخ ولاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل احمد الشيخ لاعب وسط الأهلي فى وصلة رقص مع زملائه محمود كهربا ورمضان صبحي ومحمد الشناوي، وأيمن أشرف، ومروان محسن، ووليد سليمان، وحسام عاشور، ورامي ربيعه، وهشام حنفي، ووليد صلاح الدين، والإعلامي محمد عباس، والإعلامي يحيي حمزه، إبراهيم سعيد، وشادي محمد، وامح، وأحمد عادل عبد المنعم، ومحمد هاني، وحسين السيد، ومحمد شريف، ومحمد شوقي، وعمرو السولية، وحسين الشحات، وأحمد سامي، ومحمد مجدي قفشة، وذلك خلال حفل زفافه المقام حاليا.

ويحتفل أحمد الشيخ، لاعب النادى الأهلى بحفل زفافه اليوم، وسط حضور عدد من لاعبى الأهلي ورئيس النادى الكابتن محمود الخطيب بأحد الفنادق الكبرى القريبة من مطار القاهرة، بعدما احتفل اللاعب فى شهر أغسطس الماضى بخطوبته فى حفل عائلى اقتصر حضوره وقتها على أسرة العروسين والأصدقاء المقربين فقط.

وتداول رواد مواقع السوشيال ميديا صورا وفيديوهات من حفل زفاف اللاعب أحمد الشيخ، والذى شهد حضور الكابتن محمود الخطيب، ولحظة كتب الكتاب، كما قام أحمد الشيخ بنشر صورا له عبر ستورى حسابه على إنستجرام.

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وكان النجم عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش، وجه رسالة إلى اللاعب أحمد الشيخ، عبر ستورى إنستجرام، ودعاد له بالتوفيق فى حياته الجديدة، قائلاً:"أبارك لأخويا وحبيبى أحمد الشيخ إن شاء الله النهادرة فرحة وربنا يرزقك بالذرية الصالحة".

وكانت خطوبة أحمد الشيخ أثارت حالة من الجدل وقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى ومنها "فيس بوك" بسبب المشاكل الدائرة بينه وزوجته السابقة دينا وأم ابنته مكة، واحتفل الشيخ مؤخراً بهدف بصورته أثناء تقبيل ابنته، والتى وضعها على الشنكار، عقب إحرازه هدف التقدم لفريقه فى شباك الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتى انتهت بفوز الأهلى برباعية نظيفة.

وكشف أحمد الشيخ عن سر احتفاله بالهدف الذي أحرزه في مرمي الاتحاد السكندرى، وقال إنه يضع صورة ابنته مكة علي واقي الساق "الشنكار"، واحتفل بها لتفاؤله بوجودها في حياته.وعن سياسة السويسري فايلر المدير الفني للأهلي، وأضاف أحمد الشيخ أن السويسري يتعامل مع التدريبات باعتبارها مباريات رسمية، ويطالب اللاعبين بالجدية في التدريب ولا يوجد لديه تفرقة بين لاعب أساسي وآخراحتياطي إلا بالمجهود في التدريبات.

كما تحدث أحمد الشيخ عن تألقه الفترة الحالية مع الأهلي وقال:"أقيم أدائي عقب كل مباراة وأقف على أخطائي وأعمل علي تصحيحها وفقًا لتعليمات المديرالفني، وأحاول استغلال فترة التألق الحالية في تثبيت أقدامي بالتشكيل الأساسي للفريق".