فلافيو: ممتن لجماهير الأهلي.. وأحلم بالتدريب في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب الأنجولي أمادو فلافيو، مهاجم الأهلي الأسبق، عن امتنانه لجماهير القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه يحلم بالتدريب في مصر حيث صنع تاريخه خلال مسيرته مع كرة القدم.

وقال فلافيو، في تصريحات عبر "أون سبورت": "عشت أفضل فترات حياتي في ملاعب كرة القدم في مصر مع النادي الأهلي، وأحلم بالتدريب في مصر وسيكون تحديا كبيرا".

وأضاف: "مانويل جوزيه هو المدرب الأهم والأقرب بالنسبة لي، إنه أعظم مدرب رأيته في حياتي".

وأكمل: "كانوا يعتقدون أنني لاعب سيء لكني حققت نجاحات كبيرة مع الأهلي وكان جيلبرتو وجميع اللاعبين يساندوني وساعدوني كثيرا".

وتابع: "ممتن جدا لجماهير الأهلي لأنها لا زالت تتذكرني حتى الآن رغم مرور 10 سنوات على رحيلي".

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وأوضح: "الإسماعيلي هو أصعب فريق كنت أواجهه مع الأهلي وتعجبني جدًا طريقة لعبهم".

وأتم صاحب الـ40 عاما قائلا: "سجلت من 70 إلى 75% من أهدافي بضربات رأس، وهدفي في الإسماعيلي باللقاء الفاصل على بطولة الدوري عام 2009 من أهم أهدافي".

وكان الدولي الأنجولي السابق أعلن اعتزاله كرة القدم عام 2015 بعد مسيرة استمرت لما يقرب من 14 عاما مع الساحرة المستديرة.

وانتقل فلافيو إلى الأهلي عام 2005 قادما من بترو أتلتيكو، ليقدم أحد افضل مستوياته خلال مسيرته بين أسوار القلعة الحمراء، قبل أن يرحل إلى الشباب السعودي عام 2009.

يُذكر أن فلافيو يتواجد حاليا في مصر، حيث تستضيف مدينة الغردقة حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2019، وهي المرة الثانية لمصر أن تخظى بشرف تنظيم الحفل بعد عام 2010.