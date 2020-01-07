رسميا.. الإسماعيلي يعلن مدربه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الإسماعيلي تعاقده رسميا مع الفرنسي ديديه جوميز لتدريب الفريق، خلفًا للمدرب أدهم السلحدار الذي تولى المهمة بشكل مؤقت بعد إقالة المدير الفني الصربي ميودراج يستيش.

وأفاد الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي أن مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان أتم إجراءات التعاقد رسميًا مع جوميز، ليتولى القيادة الفنية للفريق بعد إقالة ميودراج لسوء النتائج محليًا.

وعلم يلا كورة أن أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة سيستمران في الجهاز الفني للإسماعيلي كمدربين مساعدين لجوميز خلال الفترة المقبلة.

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صاحب الـ49 عاما سبق له التتويج بالدوري والكأس مع فريق رايون الرواندي، كما حصد لقب الدوري لموسمين على التوالي والكأس مع القطن الكاميروني، بجانب التتويج بالدوري الغيني مع حوريا.

وعلى الصعيد الإفريقي، تتمثل أبرز إنجازاته في الوصول إلى نصف نهائي الكونفدرالية مع القطن الكاميروني عام 2014، حيث تم إقصاءه من البطولة على يد الأهلي الذي تُوج باللقب في النهائي.

يُذكر أن الإسماعيلي يحتل حاليا المركز الـ11 في الدوري المصري برصيد 14 نقطة بعد فشله في تحقيق أي انتصار بآخر ثلاث جولات، وأصبح على بعد خطوة من بلوغ نصف نهائي البطولة العربية.