جوزيه: فزت بالرهان مع فلافيو.. وفايلر سيكون نسخة مني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للأهلي، أنه رفض مطالبات البعض بالاستغناء عن المهاجم الأنجولي أمادو فلافيو، مشيرًا إلى أن المدرب السويسري الحالي رينيه فايلر سيكون نسخة منه.

وقال جوزيه، في تصريحات هاتفية لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت": "الموسم الأول لفلافيو كان صعبا حيث سجل هدفا وحيدا، لكنه بدأ في التحسن بمساعدة زملائه على مدار المواسم التالية".

وأضاف المدرب الأسطوري للأهلي في حضور فلافيو الذي تواجد في الاستديو: "كانوا يريدون الاستغناء عن فلافيو بعد الموسم الأول، لكني أصريت على استمراره ورفضت رحيله عن الفريق لأنني أعرف قدراته".

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وأكمل: "ركزت على الجانب النفسي مع فلافيو وساندته لتقديم مستواه الطبيعي، وكنت واثقا أنه سيكون لديه الشجاعة على البقاء".

وتابع: "كان قراري صائبا لأنه مهاجم محترف وكان عند حسن ظني حتى فزت بالرهان وأصبح من أهم اللاعبين الذين تدربوا معي في الأهلي، وكان قرار رحيله إلى الشباب السعودي صعبا للغاية".

وأتم جوزيه تصريحاته بالحديث عن الأهلي قائلا: "يقدم مستويات جيدة خلال الفترة الحالية ويمكن للفريق أن يحقق دوري أبطال إفريقيا مجددا، وأرى أن فايلر مدرب رائع وأعتقد أنه سيكون نسخة جديدة مني بتكرار ما فعلته".

يُذكر أن الأهلي حقق انطلاقة استثنائية مع فايلر بعد تحقيق 10 انتصارات متتالية في الدوري، ليفصله سبعة انتصارات جديدة عن معادلة السلسلة القياسية المسجلة باسم جوزيه موسم 2004-05 (17 انتصارا متتاليا).