جمال الغندور يرد على مرتضى منصور بشكوى إلى اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تقدمه بمذكرة رسمية إلى لجنة الانضباط ضد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك.

وكان مرتضى منصور انتقد الأداء التحكيمي في فيديو نشره عبر "يوتيوب".

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وقال الغندور، في تصريحات هاتفية لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" مساء الإثنين: "تقدمت بشكوى للجنة الانضباط ضد رئيس الزمالك، موثقة بالفيديو للإهانات التي وجهها لنا".

وأضاف: "لا يوجد شخص يستطيع أن يفرض علينا وجود حكام بعينهم في مباريات أي فريق، ليست لديّ مشكلة شخصية مع مرتضى منصور، بل هو الذي لديه مشاكل مع مصر بأكملها".

وأتم الغندور قائلا: "كل الحكام الكبار أداروا مباريات للزمالك ولم نكرر أي حكم على مدار 11 مباراة لعبها في الدوري، ومستعد لاستقبال أي مسؤول لمناقشته في أخطاء الحكام".