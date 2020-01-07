بالصور.. محمود الخطيب يلبي دعوة أحمد الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لبى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، دعوة أحمد الشيخ لاعب الفريق لحضور عقد قرانه.

وقام الخطيب وبصحبته محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، بتهنئة الشيخ وعروسه وتمنيا لهما حياة سعيدة.

Advertisements

وكان الخطيب أرسل خطابًا إلى أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يعتذر فيه عن عدم حضور احتفالية الأفضل لعام 2019 المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء بالغردقة.

وجاء قرار رئيس الأهلي بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها بعد عودته مؤخرًا من رحلة علاجية في فرنسا، وتلاها أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن الأهلي يستعد حاليا لمواجهة مرتقبة خارج الديار أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.