رسميًا.. ديديه جوميز مديرًا فنيًا لفريق الإسماعيلي

أتم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان اجراءات التعاقد بصفة رسمية مع الفرنسى "ديديه جوميز" مديرا فنيا للفريق خلفا للصربى "ميودراج يستيش". وتولى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت منذ رحيل المدرب الصربى نظرا لتراجع النتائج Advertisements على المستوى المحلى. على المستوى المحلى. ويملك المدرب الفرنسى صاحب الــ49 عاما سيرة ذاتية مميزة حيث سبق له التتويج مع رايون الرواندى بالدوري وكأس رواندا فضلا عن الوصول لنصف نهائي بطولة سيكافا للأندية. كما نال مع القطن الكاميرونى مسابقة الدورى لموسمين على التوالى وكأس الكاميرون بجانب التأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية بجانب حصد المركز الثالث فى الدور الثاني و التأهل لدور ربع النهائي من الكونفدرالية و نصف نهائي كاس الجزائر ضمن صفوف شبيبة قسطنطية. وحصد جوميز لقب الدورى الغينى مع فريق حوريا إضافة لقيادتهم للوصول لدور المجموعات في كاس الكونفدرالية 2019-2020.



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