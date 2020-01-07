طارق حامد يتوجه للغردقة لحضور حفل الأفضل في أفريقيا



يتوجه طارق حامد لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر ، إلى مدينة الغردقة صباح اليوم الثلاثاء من أجل حضور حفل جوائز "الكاف" للأفضل

في عام ٢٠١٩ وذلك بعد الحصول على إذن من إدارة النادى والجهاز الفني.

ويتواجد اللاعب ضمن القائمة النهائية التي تتنافس على

جائزة أفضل لاعب "داخل أفريقيا" لعام 2019 بجانب التونسي أنيس البدري لاعب الترجي التونسي ، ويوسف بلايلي لاعب منتخب الجزائر.

الجدير بالذكر أن مدينة الغردقة سوف تستضيف حفل جوائز "كاف" للأفضل في عام 2019 مساء اليوم الثلاثاء.

