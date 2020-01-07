٢٠ لاعب في قائمة سموحة لمواجهة وادي دجلة

أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة عن اختيار ٢٠ لاعب للدخول فى معسكر مغلق مساء الثلاثاء، استعدادا لمباراة وادى دجلة، في الدوري الممتاز.
ويلتقي سموحة مع وادي دجلة غداً الاربعاء، على ستاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمنمباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى.
ضمت القائمة كلا من : الهانى سليمان ، حسين تيمور ، محمد كوفى ، رجب نبيل ، كريم يحيى ،أحمد حمص ، يوسف ديوب ، محمد الترهونى ، إسلام جمال ، ناصر ماهر ، محمود حليمو ، سلامه أحمد ، خالد عبد الفتاح ، محمد نادى ، رونالدو وانجا ، حسام حسن ، احمد مكى ، محمود فهمى ، فوزى الحناوى ، ايدى إيمومو .
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