آرسنال ينجو من فخ ليدز يونايتد بكأس الإتحاد الإنجليزي

نجا آرسنال من فخ التعادل أمام ليدز يونايتد، ليحقق إنتصاراً صعبًا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على استاد الامارات، في ختام مباريات الدور الرابع من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.
وحاول آرسنال طوال أحداث اللقاء تحقيق الفوز، تجنبًا للعب مباراة إعادة مع ليدز لتحديد المتأهل للدور التالي في البطولة.
وفي الدقيقة 55 تمكن المهاجم صاحب الـ 20 عام، ريس نيلسون، منتسجيل هدف المباراة الوحيد، ليؤمن الإنتصار لآرسنال ويتأهل الجانرز إلى الدور الخامس من البطولة.
وكانت قرعة دور الثمانية "الدور الخامس" من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي أجريت اليوم قبل المباراة، وسيكون آرسنال على موعد في لقاء الدور التالي، مع مواجهة ضد بورنموث.
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