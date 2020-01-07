موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.. والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية غداً الثلاثاء مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ومن المتوقع أن تكون المباراة قوية كما هو الحال بشكل دائم بالنسبة لمباريات ديربي مانشستر.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء باحثًا عن فوز يسهل عليه الأمور في لقاء الإياب، ليتمكن من التأهل للمباراة النهائية للبطولة، والحفاظ على اللقب الذي توج به الموسم الماضي.

كما أن بيب جوارديولا المدير

الفني للسيتي سيحاول البحث عن لقب محلي لتعويض إبتعاده عن لقب الدوري الذي حققه في أخر موسمين.

كما تعد المباراة ثأرية بالنسبة للسيتي بعد الهزيمة التي نالها مؤخراً على ملعبه من اليونايتد بهدفين مقابل هدف ، في الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ساهمت في إبتعاد الفريق أكثر عن صراع الصدارة مع ليفربول.

وعلى الجانب الأخر فإن فريق مانشستر يونايتد سيكون منتشيًا بالأداء الذي صار يقدمه مؤخراً كما أن فوزه على السيتي في أخر مواجهة يمنح لاعبيه الثقة قبل المباراة.

ومع إبتعاد اليونايتد عن الصدارة فإن أولي سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر سيبحث عن تحقيق أول ألقابه مع الفريق.

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موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

تنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة،

الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة،

الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

تذاع المباراة بشكل مباشر وحصري عبر قناة beIN Sports HD 2 بتعليق علي محمد علي