التاريخ ينصف مانشستر يونايتد على السيتي في كأس رابطة المحترفين

تستعد إنجلترا غداً الثلاثاء لديربي مانشستر حين تقام مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد في العاشرة مساءً، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وسيكون اللقاء قوي نظراً لما يحمله من أهمية كونه قمة مانشستر، بالإضافة إلى إنتصار اليونايتد الأخير على السيتي.

وتحمل مواجهة الفريقين في البطولة تفوق واضح لمانشستر يونايتد، وهو ما يمنحه الثقة قبل مواجهة الغد.

فعلى المستوى التاريخي فإن لقاءات بطولة كأس رابطة المحترفين، في ديربي مانشستر تشهد

تفوق لليونايتد على حساب السيتي.

فقد تواجه الفريقين في 3 مناسبات من قبل، كانت الأولى في يناير 2010 في ذهاب نصف نهائي البطولة وحقق السيتي الفوز بهدفين لكارلوس تيفيز مقابل هدف سجله ريان جيجز.

وفي لقاء الإياب حقق اليونايتد على أولد ترافورد بثلاثية سجلها بول سكولز ومايكل كاريك وواين روني، مقابل هدف للسيتي سجله تيفيز، ليتأهل الشياطين الحمر إلى المباراة النهائية

Advertisements

بمجموع اللقائين بنتيجة 4/3.

وابتعدا عن مواجهة بعضهما في البطولة فترة طويلة، حتى ألتقيا في أكتوبر 2016، وتحديدًا بدور الستة عشر، وتمكن اليونايتد من إقصاء السيتي بالفوز بهدف نظيف سجله خوان ماتا.

ومن المصادفات الغريبة أن المرات التي تواجه فيها الفريقان ببطولة كأس الإتحاد الإنجليزي شهدت دائمًا فوز اليونايتد باللقب بالنهاية.

حيث حققه بعد أقصاء السيتي من نصف النهائي في 2010، وبعد تخطيه في دور الـ 16 في 2016.

وتأمل جماهير اليونايتد أن يكون السيتي هو بوابة اليونايتد هذا الموسم لحصد لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كما اعتاد الشياطين الحمر أن يمروا إلى اللقب عبر السيتي.