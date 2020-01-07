فيديو.. أحمد الشيخ يرقص على أنغام المهرجانات في حفل زفافه

على إيقاع الدفوف وأنغام المهرجانات احتفل أحمد الشيخ نجم النادي الأهلي بحفل زفافه اليوم في أحد فنادق القاهرة الكبرى. صور وفيديو.. اللحظات الأولى من حفل زفاف أحمد الشيخ حضر حفل زفاف أحمد الشيخ رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ونخبة من لاعبي الأهلي، منهم محمود عبد المنعم كهربا ورمضان صبحي. Advertisements رقص أحمد الشيخ واللاعب حسام عاشور، وأمح الدولي على أنغام المهرجانات في لحظة مليئة بالسعادة. كما رقصت زوجته ندى علي أنغام أغنية النجم محمد رمضان الجديدة "رايحين نسهر"، وسط صديقاتها.

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