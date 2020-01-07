لوكاكو يقود إنتر ميلان لسحق نابولي بثلاثية

حقق انتر ميلان فوزاً مستحقًا على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين على ملعب سان باولو ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي.
تقدم انتر ميلان عن طريق المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 14، واستمرت المباراة سجال بين الفريقينحتى عاد الدبابة البلجيكية لوكاكو بهدف ثاني في الدقيقة 33.
ورفض فريق نابولي الإستسلام، ليتمكن اركاديوز ميليك، من تسجيل أول هدف نابولي في الدقيقة 39 ليقلص النتيجة لأصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الاول.
ومع بداية الشوط الثاني أطلق لاوتارومارتينيز رصاصة الرحمة بهدف ثالث في الدقيقة 62، ليصعب الأمور على نابولي الذي يفشل في التسجيل ليحصد الانتر ثلاث نقاط ثمينة في مشوار منافسته مع يوفنتوس على لقب الدوري.
وبتلك النتيجة يرفع انتر ميلان رصيده إلى النقطة 45 ليتساوى مع يوفنتوس، وإن كان يحتل المركز الاول بفارق النقاط عن السيدة العجوز، بينما تجمد رصيد نابولي عند النقطة 24 في المركز الثامن.
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