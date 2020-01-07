رسميًا .. جمال الغندور يقدم مذكرة في لجنة الانضباط ضد رئيس الزمالك

قدم جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، مذكرة رسمية لدى لجنة الانضباط بالجبلاية برئاسة المستشار السيد البنداري، ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك، بعدما شن عليه هجوما حادا الأيام الماضية. بعدما شن عليه هجوما حادا الأيام الماضية. وأرفق الغندور مع الشكوى سي دي يتضمن كل ما قاله مرتضى منصور ضده في الفيديو الأخير الذي نشره عبر الموقع الرسمي للزمالك. مرتضى منصور ضده في الفيديو الأخير الذي نشره عبر الموقع الرسمي للزمالك. كما يدرس وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة تقديم مذكرة ضد رئيس الزمالك ايضًا بعدما هاجمه في نفس الفيديو.

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