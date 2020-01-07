عاجل | قرعة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي

سُحبت مساء اليوم الاثنين، 6-1-2020، قرعة الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2020/2019، قبل دقائق قليلة من انطلاق مباراة آرسنال وليدز يونايتد في ختام مباريات الدور الرابع.

وأوقعت القرعة فريق المدرب فرانك لامبارد “تشيلسي” في مواجهة هال سيتي خارج ستامفورد بريدج بعدما لعب في الدور الرابع أمام نوتنجهام فورست غرب العاصمة لندن.

وستقام مباراة كلاسيكية على ملعب لوفتس روود بين كوينز بارك رينجرز وشيفيلد وينزداي، وأخرى بين نورثامبتون تاون وديربي كاونتي.

وسيسافر فريقا البريميرليج “ليستر سيتي وشيفيلد يونايتد” لمواجهة كل من برينتفورد وميلوول – على الترتيب –، والشيء نفسه سيحدث لمانشستر يونايتد إذا ما هزم ولفرهامبتون في مباراة إعادة الدور الرابع، حيث تقرر أن يلاقي إما واتفورد أو ترانميري روفرز.

وسيستضيف ساوثامبتون على ملعب سانت ماري الفائز من مباراة إعادة الدور الرابع “ميدلسبره أو توتنهام هوتسبير”.

الأمر نفسه يخص بورنموث الذي سيستقبل الفائز من مباراة آرسنال وليدز يونايتد.

أما مانشستر سيتي الذي سحق بورت فايل برباعية لهدف في الدور الرابع فسيستقبل فولهام على ملعب طيران الاتحاد.

القرعة كاملة:

بورنموث – الفائز من مباراة آرسنال وليدز يونايتد

مانشستر سيتي – فولهام

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الفائز من مباراة شروسبري تاون وبريستول سيتي – ليفربول

الفائز من مباراة توتنهام وميدلسبره – ساوثامبتون

هال سيتي – تشيلسي

الفائز من مباراة ترانمير روفرز وواتفورد – الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

بيرنلي – نوريتش سيتي

وست هام يونايتد – وست بروميتش البيون

ميلوول – شيفيلد يونايتد

كوينز بارك رينجرز – شيفيلد وينزداي

برينتفورد – ليستر سيتي