آرسنال يتخطى عقبة ليدز ويتأهل للدور الرابع بكأس إنجلترا



بلغ آرسنال الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إثر فوزه على ضيفه ليدز يونايتد بهدف وحيد، ضمن منافسات الدور الثالث.



وأحرز ريس نيلسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55.



ويلعب آرسنال في الدور الرابع أمام بورنموث على أرض الأخير، في الفترة ما بين 24 إلى 27 من الشهر الحالي.



وواصل آرسنال تحسنه بقيادة مدربه الجديد ميكيل أرتيتا، بيد أنه عانى في الشوط الأول من مشاكل عديدة، بعدما كان ليدز يونايتد الطرف الأفضل في هذا الشوط.



ولجأ أرتيتا إلى طريقة اللعب 3-4-1-2، فتكون الخط الخلفي من الثلاثي روب هولدينج ودافيد لويز وسوكراتيس باباستاثوبولوس، وتواجد ريس نيلسون وسياد كولاسيناتش على الطرفين، مقابل تمركز جرانيت تشاكا وماتيو جوندوزي في وسط الملعب، ولعب الألماني مسعود أوزيل دور لاعب الوسط الهجومي المتقدم، وراء الثنائي نيكولاس بيبي وألكسندر لاكازيت.



في الناحية المقابلة، اعتمد ليدز بقيادة مدربه الأرجنتيني المخضرم مارسيللو بيلسا، على طريقة اللعب 4-5-1، فتكون الخط الخلفي من الرباعي لوك أيلينج وجايتانو بيراردي وين وايت وباري دوجلاس، وتواجد كيفن فيليبس وجاك هاريسون على الجناحين، فيما أدى روبي جوتس دور لاعب الارتكاز وراء إيزجيان أليوسكي وماتيوز كليتش، وتمركز باتريك بامفورد كرأس حربة.



واحتسب الحكم ركلة حرة للفريق الضيف بالدقيقة الثالثة، نفذها فيليبس نحو منطقة الجزاء ليتابعها بامفورد بجانب المرمى.



وتسرع هولدينج في تمرير الكرة لتصل إلى كليتش الذي بدوره مررها إلى بامفورد، لكن الأول عوض خطأه ليقف أمام محاولة مهاجم ليدز في الدقيقة السابعة.



وتبادل هاريسون الكرة مع كليتش قبل أن يسدد كرة قوية أبعدها الحارس إيميليانو مارتينيز بقبضة يده في الدقيقة 13.



وبعدها بدقيقتين، مرر هاريسون كرة بينية إلى بامفورد الذي تقدم بها قبل أن يسدد في العارضة.



وواصل ليدز أفضليته، ونفذ فيليبس ركلة حرة أمام المرمى ارتدت من رأس وايت قبل أن يتمكن مارتينيز من التصدي لها في التوقيت المناسب بالدقيقة 21.



وبعد فرصة سهلة لآرسنال عن طريق لاكازيت، كاد ليدز يفتتح التسجيل في الدقيقة 24، عندما استقبل أليوسكي تمريرة جوتس، ليسدد كرة قوية مرت بجوار المرمى.



وفشل دافيد لويز في افتتاح التسجيل لآرسنال في الدقيقة 31، عندما مرت رأسيته بعيدا عن المرمى إثر ركنية نفذها أوزيل.



وارتقى أليوسكي فوق سكوراتيس ليتابع برأسه عرضية أيلينج، بيد أن الحارس مارتينيز تصدى ببراعة لمحاولة اللاعب المقدوني في الدقيقة 33.



وأهدر ليدز فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة 40، عندما أثمرت لعبة جماعية عن وصول الكرة إلى كليتش، فأرسل الأخير الكرة أمام المرمى إلى جوتس الذي أطاح بها من مسافة قريبة فوق العارضة.



تحسن أداء آرسنال في الشوط الثاني، ونفذ لاكازيت ركلة حرة لمست العارضة في الدقيقة 50، وبعدها بدقيقة واحدة تصدر الحارس ميسلر لمحاولة جديدة من نفس اللاعب بعد تمريرة من أوزيل.



وجرب جوندوزي حظه بتسديدة بعيدة المدى لم تبتعد كثيرا عن مرمى ليدز في الدقيقة 52، وفضل بامفورد التسديد بدلا من التمرير للخالي من الرقابة ألسوسكي، ليتصدى مارتينيز لمحاولته في الدقيقة 54.



وتقدم آرسنال بالهدف الوحيد في الدقيقة 55، بعد هجمة بدأها بيبي بتمريرة إلى لاكازيت في الناحية اليمنى، فحاول المهاجم الفرنسي إعادتها إلى زميله العاجي، لكن الدفاع قطعها لتصل إلى نيلسون الذي لم يتأخر في وضعها بالشباك من مسافة قصيرة.



ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء لآرسنال في الدقيقة 65، بعد سقوط لاكازيت داخل المنطقة إثر لعبة مشتركة مع بيراردي.



ودخل المهاجم البرازيلي الشاب جابرييل مارتينيلي بدلا من نيلسون في تشكيلة آرسنال، ليهدر فرصة في الدقيقة 76، بعدما تخطى بمهارة أكثر من لاعب قبل أن يسدد كرة تصدى لها ميسلر ببراعة.



وشارك جو ويلوك في تشكيلة آرسنال مكان أوزيل، وتبادل كولاسيناتش الكرة مع لاكازيت، قبل أن ترتد تسديدته من بيراردي إلى ركنية لم تثمر في الدقيقة 79، لتمر الدقائق العشر الأخيرة دون وجود فرص حقيقية للفريقين.



المصدر: موقع كورة