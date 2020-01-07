اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم 7 / 1 / 2020 في كأس الرابطة Man United v Man City: Watch Live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم 7 / 1 / 2020 في كأس الرابطة Man United v Man City: Watch Live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

توقع مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، أن يعتمد نظيره في مانشستر يونايتد، النرويجي أولي غونار سولشار الخطة ذاتها التي انتهجها خلال لقائهما في الدوري المحلي الشهر الماضي، عندما يتواجهان على ملعب "أولد ترافورد" في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

خرج يونايتد فائزاص 2-1 في مواجهة الدوري المحلي في عقر دار "سيتيزن" ملعب الاتحاد في 7 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث اعتمد "الشياطين الحمر" على الهجمات المرتدة السريعة لثلاثي الهجوم المؤلف من الفرنسي أنطوني مارسيال، الويلزي دانيال جيمس، وماركوس راشفورد.

وفي المؤتمر الصحافي عشية المباراة، توقع غوارديولا الذي قاد السيتي في الموسم الماضي إلى ثلاثية الدوري والكأس وكأس الرابطة في إنجلترا، ان يعتمد يونايتد خطة مماثلة على ملعبه تقوم على التحركات السريعة.

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وقال: "سيكون الأمر مماثلاً بطبيعة الحال، ثمة اختلاف في أولد ترافورد، لكن يونايتد فريق يعتمد بشكل كبير على السرعة".

وأضاف: "عندما يركضون فهم من أفضل الفرق، وليس فقط في إنجلترا، وذلك بفضل سرعة جيمس مايسون، غرينوود، مارسيال، راشفورد و(جيسي) لينغارد".

وتابع: "أشعر بأنهم سيركضون كثيراً، ويتعين علينا بالتالي تقليص الأخطاء في بناء الهجمات، يجب الاستعدادا لذلك لنقوم بأداء لعبنا، لن أضع خطتي وأنا أفكر".

وعلى رغم خروج يونايتد فائزاً في مواجهة الدوري، كانت نسبة الاستحواذ والفرص الأخطر لصالح السيتي، ما دفع غوارديولا لإبداء رضاه عما قدمه فريقه بطل الدوري في الموسمين الماضيين، في المباراة السابقة.