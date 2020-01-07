اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اليوم | بث مباشر مباراة الهلال والاهلي رابط مباشر KSA Sport

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موعد مباراة الهلال والأهلي اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

البطولة : الدوري السعودي

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القنوات : السعودية الرياضية 1

المعلق : فهد العتيبي

الساعة : 7:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 8:00 مساء بتوقيت السعودية