اونلاين | يلا شوت beIN يوتيوب مشاهدة مباراة انتر ميلان ونابولي بث مباشر 6/ 1/ 2020 في الدوري الايطالي MATCH LIVE

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كورة اون لاين مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد نابولي بث مباشر في الدوري الإيطالي، وتأتي المباراة يوم الأثنين الموافق 6 يناير 2020 ، في الساعه 9:45 بتوقيت القاهرة ، يدخل نابولي المواجهة وهو في المركز الثامن برصيد 24 نقطه جمعها من 6انتصارات وتعادل في مثلهم وخسارة 5مواجهات، وتأتي المباراة و النيراتزورى في الصدارة من 13 انتصار و 3تعادلات وخساره واحد فقط جمع خلالهم 42 نقطة، ويحاول فريق نابولي في حفاظه علي سلسله اللاهزيمه امام الانتر في اخر 13 مباريات لعبها الفريقين علي ملعب " سان باولو " ، انتهت 9منهم بفوز نابولي و 4 بالتعادل.

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