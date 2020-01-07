اونلاين | Watch Inter| مشاهدة مباراة انتر ميلان ونابولي بث مباشر في الدوري الايطالي.. يلا شوت لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Watch Inter| مشاهدة مباراة انتر ميلان ونابولي بث مباشر في الدوري الايطالي.. يلا شوت لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مباراة انتر ميلان ضمن منافسات الدورى الايطالي للمحترفين حيث يلعب فريق انتر ميلان اللقاء وهو فى الترتيب الاول من الكالتشيو ويمتلك عدد 42 نقطة ونتابع البث المباشر لمباراة اليوم ومشاهدة مباريات اليوم.

مشاهدة مباراة نابولي اليوم

مشاهدة مباراة نابولي اليوم في الكالتشيو وهو يحتل الترتيب الثامن من البطولة بعدد 24 نقطة ونتابع اللقاء عبر موقعنا لايف.

مباراة انتر ميلان مع نابولي

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توقيت الساعة 9:45 مساء بتوقيت فى مصر

توقيت الساعة 10:45 مساء بتوقيت فى السعودية

توقيت الساعة 10:45 مساء بتوقيت فى الأردن

توقيت الساعة 10:45 مساء بتوقيت فى فى سوريا

توقيت الساعة 10:45 مساء بتوقيت فى فلسطين