رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية| مشاهدة ديربي مانشستر بث مباشر beIN Live

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يلتقي فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا مع فريق مانشستر يونايتد اليوم 8 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر س يتي وفريق مانشستر يونايتد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

ويسعى مانشستر سيتي للحفاظ على لقبه الذي حققه في الموسم الماضي، بينما يرغب فريق مانشستر يونايتد مع مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير في تحقيق لقب بعد غياب التتويجات عن الفريق في السنوات الأخيرة. Advertisements

وسوف يواجه فريق ليستر سيتي نظيره فريق أستون فيلا يوم الأربعاء في النصف نهائي الآخر على ملعب الكينج باور في مباراة الذهاب.

ومن المقرر أن تقام مباريات النصف نهائي على شكل مباراتين ذهاب وإياب، ولكن الدور الربع نهائي كان يلعب من مواجهة واحدة فقط.