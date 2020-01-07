رياضة | مدرب مانشستر سيتي يثير الجدل قبل موقعة الديربي في الكأس







آثار الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الجدل قبل مواجهة نادي مانسشتر يونايتد في الديربي ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بأن هذه البطولة ليس الأكبر في إنجلترا.

تعرف علي تصريحات مدرب مانشستر سيتي قبل الديربي: Advertisements قال جورديولا:" نخوض نصف النهائي الثالث على التوالي في كأس الرابطة، حسناً هذه ليست أكبر بطولة في البلاد ولكن من الجيد ان نكون هنا مرة أخرى، سنحاول الفوز باللقب مجدداً كما فعلنا في الموسمين السابقين من المستحيل أن أتوقع الفوز على اليونايتد دائماً، لكن منذ قدومي فزنا عليهم أكثر مما خسرنا المباراة التي خسرناها في الدوري 3-2، في الشوط الاول لعبنا افضل شوط في 2018، كان بالامكان حسم المباراة من الشوط الاول لكن ذلك لم يحدث،في الشوط الثاني تعافوا وعادوا".

وأضاف مدرب مانشستر سيتي:" جميع لاعبي الفريق جاهزون إنه دور نصف نهائي بالإضافة إلي أنه ديربي المدينة كل شيء يمكن أن يحدث، عندما تلعب مع خصومك مرات عديدة أحياناً تفوز وتخسر أحياناً، خصوصاً ضد فريق كبير مثل يونايتد ‏الديربي مهم جداً بالنسبة لجماهيرنا، اعرف ماذا يعني الفوز بهذه المباراة بالنسبة لهم أعتقد أن سولشير بدأ يفرض شخصيته على فريقه، خسروا أمام أرسنال ولكن بصمته موجوده بوضوح على الفريق ويعرف مايريده من لاعبيه، ليس من السهل ان تفرض شخصيتك على نادي كبير ومطالب بالفوز بجميع البطولات إنهم سريعين جداً، أقوياء ومقاتلين، يقطعون الكرة وخلال ثواني تجدهم في منطقة الجزاء الخاصة بنا".