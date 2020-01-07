رياضة | كونتي يهاجم فابيو كابيلو بعد الفوز على نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كونتي يهاجم فابيو كابيلو بعد الفوز على نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر انطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان عن سعادته البالغة بعد الفوز على فريق نابولي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السان باولو ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال كونتي في تصريحات صحفية : "‏المباراة لم تكن سهلة، ولكن لعبنا بشخصية ورغبة كبيرة مباراة بنسق عال، وسيطرنا منذ البداية، أنا سعيد على نضج اللاعبين ومسؤوليتهم".