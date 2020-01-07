رياضة | كلام نهائي.. تعرف على موعد وصول صلاح لحضور حفل "الكاف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلام نهائي.. تعرف على موعد وصول صلاح لحضور حفل "الكاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى مدينة الغردقة غدا الثلاثاء على متن طائرة حاصة لحضور حفل جوائز الأفضل الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

وتناولت العديد من وسائل الإعلام أخبار تتحدث عن عدم حضور اللاعب بعد علم بفوز زميله ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب عام 2019.

وكان المنافس الثالث رساض محرز قد اعتذر عن الحضور لارتباطه بالمشاركة مع مانشستر سيتي بمباراة امام مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الرابطة.