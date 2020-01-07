رياضة | المتأهلون للدور الرابع من كأس الإتحاد الإنجليزي







أُسدل الستار منذ قليل على مباريات الدور الثالث (دور الـ 64) من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بتأهل أرسنال بفوزه بملعب الإمارات على ضيفه ليدز يونايتد بهدف نظيف، سجله اليافع ريس نيلسون.