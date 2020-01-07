رياضة | أرسنال يهزم ليدز يونايتد بهدف نظيف ويتأهل في كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يهزم ليدز يونايتد بهدف نظيف ويتأهل في كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأجريت قرعة الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي منذ قليل، وذلك بعد خوض معظم مباريات الدور الثالث من البطولة في الأيام الماضية في فترة توقف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف يلتقي فريق أرسنال مع نظيره فريق بورنموث في الدور الرابع من البطولة، بينما يواجه فريق تشيلسي منافسه فريق هال سيتي. Advertisements وجاءت أبرز مباريات قرعة الدور الرابع من البطولة كالتالي :- - بيرنتفورد x ليستر سيتي.

- بورنموث x أرسنال / ليدز يونايتد.

- ساوثهامبتون x مدلزبره / توتنهام.

- هال سيتي x تشيلسي.

- واتفورد / ترانمير x مان يونايتد / ولفرهامبتون.

- مانشستر سيتي x فولهام.

- رودتشدايل / نيوكاسل x أوكسفورد.

- بريستول / شريوزبيري x ليفربول. وكان فريق مانشستر سيتي قد نجح في الفوز بلقب كاس الاتحاد الانجليزي في النسخة الماضية، حيث نجح الفريق في تحقيق جميع القاب انجلترا في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخ البطولات.

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