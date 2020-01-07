رياضة | مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة المنتظرة في الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة المنتظرة في الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تراجع النادي الأهلي عن ضم أحد الصفقات التي كانت تنتظرها جماهير المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الأهلي يستهدف ضم إليكى وكان النادي الأهلي قد اظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع بليسينج إليكي مهاجم نادي لوزيرين السويسري خلال فترة انتقالات يناير الجارية لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

ولكن تراجع مسئولو النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية عن التعاقد مع إليكي في هذا الشتاء بشكل مفاجئ للجميع.

سبب تراجع الأهلي عن ضم إليكي Advertisements وتراجع النادي الأهلي عن التعاقد مع إليكي بسبب خلاف مادي حيث لم يتمكن مسئولو النادي الأحمر من التوصل إلى اتفاق مادي مناسب مع مسئولو نادي لوبريزين في الفترة الماضية.

تجهيز بديل إليكي ويستعد مسئولو التعاقدات في النادي الأهلي لمتابعة السير الذاتية لأككثر من مهاجم إفريقي خلال الساعات القليلة القادمة لإختيار لاعب منهم وضمه في هذا الشتاء بدلا من إليكي الذي فشل المارد الأحمر في ضمه.