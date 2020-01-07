رياضة | أسطورة المغرب لـ"الخليج 365 الرياضي": محمد صلاح الأفضل في إفريقيا والمنافسة مع ماني رائعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة المغرب لـ"الخليج 365 الرياضي": محمد صلاح الأفضل في إفريقيا والمنافسة مع ماني رائعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الأسطورة المغربية السابق مصطفى الحداوي عن جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 والتى ستقام بسهل حشيش بمدينة الغردقة بمصر مساء غد الثلاثاء.

ويتنافس الثلاثي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر وزميله في الريدز، ساديو ماني لاعب منتخب السنغال، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر على جائزة الأفضل فى إفريقيا لعام 2019.

بينما سيتنافس نجم الزمالك طارق حامد لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر ويوسف البلايلي نجم منتخب الجزائر ولاعب الأهلى السعودي وأنيس البدري لاعب منتخب تونس والترجي.

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وقال الحداوي فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "أرى أن محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول هو الأفضل فى إفريقيا وأرى أن يوسف البلايلي هو الأفضل داخل إفريقيا عام 2019 ".

وعن منافسة محمد صلاح وساديو ماني، تابع الحداوي " :" محمد صلاح وساديو ماني بالنسبة لي يستحقان معًا الجائزة، لاعبان من العيار الثقيل، أمثلة للأجيال القادمة ومفخرة لبلدهم وقارتهم، لا أفرق بينهما ".

وأضاف :" مسيرتهما متساوية ومتشابهة منذ الصغر مرورًا بالرغبة الكبيرة وقوتهما الذهنية حتى وصلا إلى القمة بجدارة واستحقاق بفضل العمل المميز والاحترافية والتواضع دائما يطبع عليهم ".