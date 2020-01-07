رياضة | أخبار برشلونة اليوم: البرسا يقترب من حسم أولي صفقات الشتاء وصراع إنجليزي إيطالي لخطف نجم الفريق والتخطيط لضم نجم تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم: البرسا يقترب من حسم أولي صفقات الشتاء وصراع إنجليزي إيطالي لخطف نجم الفريق والتخطيط لضم نجم تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الإثنين 6 - 1 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع تعادل البارسا مع فريق إسبانيول بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين في ديربي مدينة كتالونيا بالدوري الإسباني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الإثنين الموافق 6 - 1 - 2020 :-

- 30 مليون يورو تحسم صفقة قوية لصالح برشلونة

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي دينامو زغرب لا يمانع في رحيل داني أولمو عن صفوف الفريق في هذا الشتاء ولكن مقابل مبلغ 40 مليون يورو، كما كشفت الصحيفة أن نادي برشلونة هو الأقرب حتى الآن للتعاقد مع أولمو خلال فترة انتقالات يناير الجارية مقابل مبلغ 30 مليون يورو ولكن لازالت المفاوضات جارية حتى الآن بين الناديين.

- مانشستر يونايتد يدخل المنافسة مع إنتر ميلان لضم نجم برشلونة

أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط نادي برشلونة خلال فترة انتقالات يناير الجارية، وأشارت الصحيفة إلى أن نادي مانشستر يونايتد تواصل مع وكيل أعمال فيدال لمعرفة إمكانية ضم اللاعب هذا الشتاء.

- برشلونة يحرج الأهلي

وجه نادي برشلونة الإسباني إحراج شديد للنادي الأهلي السعودي قبل خوض مواجهات بطولة كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية بالنسخة الجديدة، وقال الصحفي الرياضي علي العمري، إن وفد نادي برشلونة زار اليوم مقر النادي الأهلي ولم تعجبه المنشأة وارضية الملعب, وطلب تغيير مكان التدريبات الى نادي الإتحاد .

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- برشلونة يضع صفقة غير متوقعة على طاولة التعاقدات

ذكرت صحيفة ’’ميرور’’ البريطانية أن العملاق الكتالوني وضع الدنماركي أندرياس كريستنسن، لاعب تشيلسي الإنجليزي كهدف للتعاقد معه سواء في يناير الجاري أو في الصيف المقبل، الجدير بالذكر أن برشلونة اتفق مع ميلان على إعارة لاعبه الفرنسي توديبو بعد خروجه من حسابات المدرب فالفيردي ليعود من جديد بعد نهاية الإعارة لصفوف البرسا.

- برشلونة يتحرك لضم نجم الجزائر

ذكر موقع دون بالون الإسباني أن برشلوة يفضل ضم عيسى ماندي لخلافة المدافع صامويل أومتيتي المرتقب رحيله إلى أرسنال الإنجليزي في الميركاتو الشتوي، وأوضح أن العلاقة الجيدة التي تربط بين إدارتي برشلونة وريال بيتيس، قد تسهل المفاوضات في حال رغب الأول في ضم الدولي الجزائري البالغ 28 عاما.

- نجم ريال مدريد مطلوب في روما وإسبانيول

أكدت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن فريق روما مهتم بضم ماريانو دياز وينافس إسبانيول القطب الثاني في مدينة برشلونة على ضمه في الميركاتو الشتوي، وأوضحت أن إسبانيول يسعى لضم دياز على سبيل الإعارة بعد تعادله الثمين مع برشلونة في الليجا رغم توقفه عند المركز الأخير من جدول الترتيب.

- سواريز يتوج بجائزة أفضل لاعب في الليجا لشهر ديسمبر

توج المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة بجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر الماضي في الدوري الإسباني المقدمة من رابطة الليجا، وقدم المهاجم الأوروجوياني مستوى مميز للغاية مع برشلونة حيث نجح في إحراز ٣ أهداف في ٦ مباريات شارك فيها مع الفريق الكتالوني بحانب صناعته ٧ أهداف أخرى، في شهر ديسمبر الماضي.