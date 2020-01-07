رياضة | رونالدو لا يتوقف ويُحقق رقمًا فريدًا

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أحرز مهاجم فريق يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الثلاثية "هاتريك" رقم 56 في مسيرته، والأول في إيطاليا، خلال مواجهة كالياري الإثنين، في "الكالتشو"، والتي انتهت بفوز "البيانكونيري" برباعية نظيفة.



واستهل النجم البرتغالي عام 2020 بأداء كبير ووصوله للهدف رقم 13 له بالدوري الإيطالي، وبفارق 6 أهداف عن هداف البطولة تشيرو إيموبيلي، إضافة إلى تصدر نادي "السيدة العجوز" لترتيب المسابقة في انتظار نتيجة مواجهة إنتر ميلان ونابولي في وقت لاحق من اليوم.

ووصل رونالدو للـ"هاتريك" رقم 56 في مسيرته سواء مع الأندية التي لعب لصفوفها أو مع المنتخب البرتغالي، وتعد هذه هي الثلاثية الأولى له بالسيري آ منذ انضمامه لليوفي في صيف عام 2018 قادماً من ريال مدريد.

وقال النجم البرتغالي في تصريحات لقناة سكاي سبورت عقب انتهاء اللقاء: "أهم شيء هو الفريق، نحن نلعب بشكل جيد للغاية، تسجيل الأهداف دائماً ما يجلب السعادة ولكن الأهم من ذلك هو الفوز وتخطي إنتر في الترتيب".