رياضة | أخبار الزمالك اليوم الإثنين: فرمان ناري من مرتضى.. صفقة قوية في الطريق.. موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم الإثنين: فرمان ناري من مرتضى.. صفقة قوية في الطريق.. موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 6 يناير العديد من الأخبار والأنباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها فرمان ناري من مرتضى منصور ورسالة من كارتيرون لنجم الفريق ومحاولة لعودة نجم الفريق من جديد.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

رسالة من كارتيرون لنجم الفريق

اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مع محمد حسن لاعب الوسط في الأيام الماضية لتجهيزه للمشاركة في المباريات مع الفريق.

وأكد كارتيرون لمحمد حسن أنه لم يصل لكامل فورمته حتى الآن وجاهز بنسبة 60% فقط، مشيرًا إلى أنه سيحاول تطوير مستواه والوصول به إلى الفورمة المثالية.

محامي النقاز: إجراء الفيفا تجاه الزمالك أمر طبيعي

تحدث أنيس بن ميم محامي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك عن الموقف النهائي للاعب في الفترة الحالية.

وقال أنيس في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :"الأمر طبيعي وإجراء قانوني بخطاب الفيفا إلى الزمالك بالرد على الشكوى".

وتابع :"الأمر طبيعي وسنقوم بعدها بإرسال خطابات خاصة بحمدي النقاز للتأكيد على قوة موقفنا القانوني في هذا الملف ولا مشكلة في الأمر".

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

فرمان ناري من مرتضى منصور

استقرت إدارة نادي الزمالك على تحديد السقف المالي لكل لاعبي الفريق خلال الموسم المقبل.

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ويرغب مسئولو القلعة البيضاء في تخفيض العقود الخاصة بكل اللاعبين وعدم تكرار ما حدث في الموسم الجاري.

ورفض مسئولو النادي تكرار خطأ الموسم الماضي وجلب لاعبين بمبالغ طائلة دون تحقيق استفادة منهم.

فيفا تحيي ذكرى تأسيس الزمالك

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي الزمالك على الذكرى 109 لتأسيسه ، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وكتب الحساب الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم على موقع "تويتر": " تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد لمدرسة الفن والهندسة نادي الزمالك المصري العريق ".

أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يريد عودة معروف يوسف للفريق

كشف أسامة فرحات وكيل النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك والمعار إلى نادي المقاولون العرب عن رغبة القلعة البيضاء في استعادة اللاعب خلال فترة الاتتقالات الشتوية الجارية.

وقال فرحات في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي": "بعض من مسئولي نادي الزمالك تحدثوا معي بشأن عودة معروف يوسف للفريق خلال يناير الجاري".

ترتيب نادي الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي زيسكو يونايتد يوم الجمعة القادمة 10 يناير ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.