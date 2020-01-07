رياضة | أخبار الأهلي اليوم الاثنين: التحرك لحسم الصفقة الكبري.. أسباب هروب نجم الأهلي.. وتوجيه ضربة قوية إلى عبد الله السعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم الاثنين: التحرك لحسم الصفقة الكبري.. أسباب هروب نجم الأهلي.. وتوجيه ضربة قوية إلى عبد الله السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين الموافق 6 يناير 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 6 / 1 / 2020:-

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم

1- الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم:

كلفت إدارة النادي الأهلي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر بإجراء جولة أخيرة خلال اليومين القادمين من المفاوضات مع نادي لوزيرين السويسري لإتمام التعاقد مع المهاجم النيجيري بليسينج إيليكي الذي قام رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بترشيحه لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر بالأهلي عن إمكانية رفع المقابل المالي من أجل إتمام الصفقة على الرغم من تمسك إدارة النادي السويسري بخدمات اللاعب بعد أن قام النادي بتعيين مدير فني جديد أعلن رغبته في استمراره بصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أنه في حالة عدم إتمام الصفقة نتيجة تمسك لوزيرين ببقاء ايليكي فسوف تتجه بوصلة الأهلي نحو التعاقد مع فراس شواط مهاجم فريق الصفاقسي التونسي الذي ظهر بصورة مميزة خلال الفترة الأخيرة، خاصة إنه يجيد إستغلال الفرص أمام المرمى فضلا عن صغر سنه وما يتمتع به من قدرات هجومية كبيرة.

2- بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك:

يبدو أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد صراعا من نوع آخر بين الأهلي والزمالك من أجل خطف صفقة مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويحاول مسئولو القلعة الحمراء خطف صفقة محمد توكل صانع ألعاب نادي المنصورة ، والذي يعد هدفا رئيسيا للزمالك في الميركاتو الشتوي.

وبدأ النادي الأهلي البحث عن صانع ألعاب وهداف، وهو ما يتوفر في اللاعب الشاب الذي أثبت أنه قادم بقوة خلال الفترة المقبلة، وهو ما جعل أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك يتهافتون للتعاقد معه في أقرب وقت.

لكن ومع اقتراب اللاعب من الزمالك، إلا أن توكل أبلغ الأهلي رغبته في اللقب بقميص القلعة الحمراء، ما دفع مسئولو الشياطين الحمر للدخول في مفاوضات مع اللاعب وإجراءت ضمه .

أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم 6 / 1 / 2020

3- أسباب هروب نجم الأهلي إلي الإمارات:

تلقى النادي الأهلي ضربة جديدة وغير متوقعة في الوقت الراهن، بعد تغيب نجمه عن التدريبات لأكثر من شهر، ورحيله إلى أحد أندية دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر خاص، أن حامد الرفاعي نجم فريق الأهلي 2000، قرر الرحيل عن الفريق خاصةً أنه ليس مرتبط بأي تعاقد مع النادي خلال الفترة الجارية.

وأكد المصدر، أن اللاعب عانى الأمرين داخل صفوف النادي الأهلي، بعدما قام بدوره على أكمل وجه وسط إشادة من جميع المدربين بمستواه الفني، إلا أنه لم يتلق التقدير الكامل داخل صفوف القلعة الحمراء.

وأضاف : "حامد يعتبر من اللاعبين الأكثر مشاركة بصفة أساسية داخل الفريق، وبالرغم من ذلك لا يمتلك عقدًا ويصل راتبه الشهري 1500 جنيهًا فقط".

وتابع : "اللاعب شعر بالضيق جراء ما واجهه من بعض الإهانات داخل القلعة الحمراء، بل وكان مُطالب بالسكوت بسبب أنه أحد أبناء النادي".

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وأكمل المصدر: "ما وضع اللاعب تحت ضغط هو رؤيته للاعبين آخرين يحصلون على مبلغ 12 ألف جنيه شهريًا ولا يلعبوا بشكل مستمر، في حين أنه كان يرتضي بالمبلغ الهزيل مقابل تحقيق حلمه في اللعب لصفوف الفريق الأول".

وزاد : "الرفاعي اتخذ قرار بالرحيل عن صفوف فريقه، بعدما قدم كل فروض الولاء والطاعة ولم يجد المُقابل حيال ذلك، بالإضافة إلى أنه لم يتم توقيع معه أي عقود رسمية".

واختتم المصدر: "اللاعب يتواجد حاليًا في دولة الإمارات، ويتدرب مع أحد أندية القمة هناك، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه لم يوقع لأي نادي في الوقت الحالي.

4- أحمد حجازي يصدم الأهلي:

حسم أحمد حجازي مدافع فريق ويست بروميتش الإنجليزي قراره النهائي حول العودة من جديد للعب بقميص النادي الأهلي في الفترة القادمة.

ويسعي مسئولو النادي الأهلي التعاقد مع مدافع قوي خلال الفترة الحالية لتعزيز الصفوف بعد إصابة سعيد سمير ونهاية موسمه مع الفريق.

وطرح الأهلي فكرة عودة أحمد حجازي من جديد للاعب مع الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية خلال شهر يناير أو بأقصي تقدير في الصيف المقبل.

وبالرغم من رغبة الأهلي في التعاقد مع اللاعب إلا أن حجازي حسم موقفه بعدم العودة إلى مصر مفضلاً استمرار تجربة احترافه في أوروبا أو الانتقال لاحد الدوريات الخليجية وسيكون خيار العودة لمصر هو آخر اهتمامات اللاعب.

موجز أخبار النادي الأهلي اليوم

5- مفاجأة جديدة بشأن إصابة نجم الأهلي

أثبت الأشعة التي خضع لها مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلامته من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام إف سي مصر بالدوري العام.

وكان مروان محسن، تعرض للإصابة بتورم في وجه القدم، خلال مشاركته بمباراة إف سي مصر بالدوري المصري الممتاز، والتي فاز بها الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر إخراج اللاعب أثناء المباراة ونزول محمود كهربا، بدلًا منه خوفًا من تفاقم الإصابة.

ومنح فايلر الضوء الأخضر للوافد الجديد محمود عبدالمنعم كهربا، خلال مباراة الفريق أمام إف سي مصر بالدوري العام.

وأعلنت الأشعة جاهزية اللاعب، مع فريقه لمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

6- الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيًا:

رفض مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب فكرة مناقشة عودة عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز من قريب أو بعيد.

وتمسك مسئولو الأهلي بموقفهم الرافض لعودة عبد الله السعيد ولو في السنوات المقبلة أسوة بما حدث مع عصام الحضري حارس الفريق السابق عندما هرب إلى سيون السويسري وحسام حسن عندما انتقل إلى الزمالك.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه الزمالك لضم عبد الله السعيد من بيراميدز خلال الميركاتو الشتوي شهر يناير الجاري أو بنهاية الموسم على أقصى تقدير.

وعرض الزمالك مبلغ 12 مليون جنيه على السعيد في الموسم المواحد لكن اللاعب يتمسك بالحصول على 15 مليون جنيه.