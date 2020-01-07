رياضة | قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي تسفر عن مواجهات سهلة للكبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي تسفر عن مواجهات سهلة للكبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت قرعة الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي منذ قليل، وذلك بعد خوض معظم مباريات الدور الثالث من البطولة في الأيام الماضية في فترة توقف الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه فريق أرسنال نظيره فريق ليدز يونايتد حاليا في اخر مباريات هذا الدور، وسوف تعاد بعض المباريات في هذا الدور بعد انتهائها بالتعادل في لقاء الذهاب، حيث تنص لائحة البطولة على إقامة المباراة مرة أخرى على ملعب الضيف في حالة التعادل.

وجاءت قرعة الدور الرابع من البطولة كالتالي :-

- بيرنتفورد x ليستر سيتي.

- بورنموث x أرسنال / ليدز يونايتد.

- ساوثهامبتون x مدلزبره / توتنهام.

Advertisements

- هال سيتي x تشيلسي.

- واتفورد / ترانمير x مان يونايتد / ولفرهامبتون.

- مانشستر سيتي x فولهام.

- رودتشدايل / نيوكاسل x أوكسفورد.

- بريستول / شريوزبيري x ليفربول.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو بطل كاس الاتحاد الانجليزي في النسخة الماضية، حيث نجح الفريق في تحقيق جميع القاب انجلترا في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخ البطولات.