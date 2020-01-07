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تعرف على قرعة دور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي الثلاثاء 7 يناير 2020 أجريت مساء اليوم الإثنين، مراسم قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2019/2020.

وأسفرت القرعة عن مواجهات سهلة، حيث يواجه ليفربول فريق بريستول سيتي، ويلتقي مانشستر سيتي مع فولهام. وجاءت نتائج القرعة كالتالي: _ واتفورد / ترانمير X وولفرهامبتون / مانشستر يونايتد _ هال سيتي X تشيلسي _ ساوثهامبتون X ميدلزبره / توتنهام _ كوينز بارك رينجرز X شيفيلد وينزداي _ بورنموث X آرسنال _ نورثهامبتون X ديربي Advertisements _ برينتفورد X ليستر سيتي _ ميلوول X شيفيلد يونايتد _ ريدينج / بلاكبول X كارديف / كارلايل _ وست هام يونايتد X وست بروميتش ألبيون _ بيرنلي X نورويتش _ بريستول روفرز X كوفنتري/ برمنجهام _ مانشستر سيتي X فولهام _ روكدال/ نيوكاسل X أوكسفورد يونايتد _ بورتسموث X بارنسيلي _ بريستول سيتي / شروزبري X ليفربول

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