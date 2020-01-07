الامارات | الوصل ينافس هيرتا برلين على الصربي نيكولا

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل ينافس هيرتا برلين على الصربي نيكولا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن نادي الوصل يسعى لضم الصربي نيكولا نينكوفيتش، خلال فترة الانتقالات الشتوية، موضحة أن لاعب إسكولي الإيطالي، تلقى عرضاً آخر من نادي هيرتا برلين الألماني. وأوضحت صحيفة «دي مارزيو» أن نادي باري الإيطالي كان قد أبدى رغبته في ضم نينكوفيتش، قبل أن يتلقى عرضاً آخر من هيرتا برلين للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، بينما تطور الأمر بعد دخول الوصل طرفاً في المفاوضات، إذ أظهرت إدارة النادي جديتها في التعاقد مع اللاعب الصربي الذي كان في طريقه للموافقة على العرض الألماني. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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